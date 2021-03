Atletica

Olimpiadi 2021 Gianmarco Tamberi: "Tokyo? Le pressioni fanno parte del sogno"

OLIMPIADI TOKYO - Gianmarco Tamberi parla del suo sogno olimpico in chiave Tokyo in ESCLUSIVA ai nostri microfoni. Il suo percorso di rinascito dopo il terribile infortunio che gli costò la partecipazione a Rio 2016 è stato a dir poco travagliato ma ora che l'altista marchigiano è tornato al top può tornare a sognare in grande.

00:02:56, 40 minuti fa