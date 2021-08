Dopo lo sfortunatissimo infortunio al piede giunto nel mese di Giugno, Larissa Iapichino ha dovuto dire addio al suo sogno di partecipare a questi Giochi Olimpici giapponesi. Per l'azzurra sfuma oggi anche la chance di partecipare ai prossimi Mondiali U20. Larissa Iapichino chiude dunque la sua stagione e si prepara per la prossima. E’ questo quanto viene riportato quest’oggi dal Corriere Fiorentino ed è stato ripreso dall’Ansa.

La talentuosa atleta azzurra, stella emergente del movimento italiano e grande interprete del salto in lungo, non compare nell’elenco dei partecipanti ai Mondiali U20 di atletica leggera di scena a Nairobi, in Kenya, il 17 agosto. La rinuncia alla rassegna iridata giovanile ha le stesse motivazioni che hanno portato Larissa a non prendere parte a malincuore alle Olimpiadi di Tokyo, ovvero l’infortunio al piede destro in una gara nel mese di giugno.

“Abbiamo preferito optare per questa scelta tecnica e fare un reset totale — ha spiegato alla testata Gianni Iapichino, padre e allenatore dell’atleta – Torneremo ad allenarci a partire da settembre per preparare al meglio la prossima stagione che tra l’altro avrà in calendario due Mondiali. Come sta Larissa? Meglio, ma al momento preferiamo non sollecitare troppo“, ha chiarito il tecnico azzurro.

“Auguriamoci che a Parigi vada come per Gimbo“, ha chiosato papà Gianni.

