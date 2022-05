Camossi racconta che cosa è successo: "Le condizioni non sono ottimali, infatti Marcell non si presenterà ai blocchi di partenza qui a Nairobi. In questo momento è sotto osservazione presso un ospedale qui a Nairobi gestito da una onlus italiana. È stata una notte di osservazione, dovremmo riuscire a tornare a casa. Ormai la testa è a Savona il 18 maggio".

Marcell però non voleva arrendersi, nonostante la "mazzata" ricevuta dal suo fisico:

I classici problemi gastrointestinali portano stanchezza, febbre e dolori alle gambe, quindi è impossibile gareggiare, nonostante lui anche ieri sera tardi, prima di riuscire ad addormentarsi, mi abbia detto 'No Paolo, io voglio correre!'. E purtroppo questa cosa non è successa stavolta.

L'umore non è dei migliori, ma c'è la consapevolezza che finora è stato svolto un buon lavoro: "Delusione? Dispiacere più che delusione. Dispiacere perché il campo partenti è molto buono, le condizioni sono buone e la pista è veloce, ma soprattutto la condizione di Marcell è (e rimarrà) molto buona".

