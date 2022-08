Atletica

Power of Sport - John Barnes e la sua costante lotta al razzismo nel Calcio inglese

POWER OF SPORT - John Barnes, ex centrocampista del Liverpool, lotta da sempre contro il razzismo e le discriminazioni razziali. "Tutte le settimane ci lanciavano banane in campo". Sembrava un fenomeno in diminuzione, "ma sono bastati dei rigori sbagliati da giocatori di colore della nazionale inglese a Euro 2020 per farlo riesplodere". Per Barnes, tra 20 anni, potrebbe essere tutto uguale...

00:03:44, 14 minuti fa