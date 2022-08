Atletica

Power of sport - La storia di Thomas Van der Plaetsen: dal cancro all'oro europeo

POWER OF SPORT - Ecco la storia di Thomas Van der Plaetsen. Il decathleta, nel 2014, era pronto alla consacrazione definitiva, ma in un controllo antidoping gli fu diagnosticato un cancro ai testicoli. Il belga ha però recuperato prontamente, vincendo gli Europei 2016 e partecipando a due edizioni dei Giochi, oltre a essere fondatore di Back on Track, fondazione rivolta al post-malattia.

00:04:30, 29 minuti fa