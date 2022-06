non smette di incantare. Nell'ottavo appuntamento della Diamond League in programma a Stoccolma, a due settimane dai Mondiali di Eugene, il 22enne campione olimpico offre agli occhi del proprio pubblico il: il fuoriclasse svedese sfiora l'asticella a 6,16 metri senza farla cadere, migliorando di un centrimetro il suo precedente primato outdoor realizzato al Golden Gala 2020 a Roma.

Tuttavia, non si tratta ancora del primato mondiale in assoluto nel salto con l'asta: lo stesso "Mondo" Duplantis la scorsa primavera è stato capace di volare sopra a 2,20 metri durante i Mondiali indoor di Belgrado . In ogni caso, nessuno all'aperto ha mai saltato più in alto dello svedese classe 2000. Nel 1994 Sergej Bubka raggiunse quota 6,14 m a Sestriere, un record assoluto che rimase immaccolato per due decenni. Da quella leggendaria prestazione nel torinese ad oggi, per la prima volta dopo 28 anni il primato mondiale outdoor avviene fuori dai confini dell'Italia, "trasferendosi" nella città dell'attuale superstar dell'atletica.