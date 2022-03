Armand Duplantis finalmente ce l’ha fatta e dopo una lunga rincorsa è riuscito a migliorare il già suo record del mondo di salto con l’asta. Il fuoriclasse svedese ha insistito in maniera imperterrita nelle ultime due stagioni e a Belgrado si è esaltato, superando 6.19 metri al terzo tentativo. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha ritoccato di un centimetro quanto fece il 15 febbraio 2020 a Glasgow, finalmente ce l’ha fatta e dopo una lunga rincorsa è riuscito a. Il fuoriclasse svedese ha insistito in maniera imperterrita nelle ultime due stagioni e. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha ritoccato di un centimetro quanto fece il 15 febbraio 2020 a Glasgow, quando volò a 6.18 poco prima che esplodesse la pandemia. In quell’occasione aveva alzato l’asticella di un centimetro rispetto alla settimana precedente quando a Torun cancellò il primato del francese Renaud Lavillenie dopo sei anni (6.16 il 15 febbraio 2014, il transalpino aveva detronizzato la leggenda Sergey Bubka dopo venti anni).

Il 22enne nativo di Lafayette (negli USA) ha tentato innumerevoli volte nelle ultime stagioni di superare il proprio limite, ma tra aperto e in sala aveva sempre fallito (spesso davvero di misura). Oggi Armand Duplantis ha potuto fare festa nella capitale della Serbia, dove tra meno di due settimane si disputeranno i Mondiali Indoor (18-20 marzo). Il vice campione del mondo all’aperto, nonché Campione d’Europa in sala, ha superato 5.61, 5.85 e 6.00 metri al primo tentativo. A quel punto ha cercato l’impresa e la ha arpionata col suo stile elegante e perfetto all’ultimo tentativo utile: l’asticella ha ballonzolato, ma questa volta non è caduta ed è arrivato un nuovo Record del Mondo.

Mondo Duplantis ha migliorato il record del mondo che già gli apparteneva Credit Foto Getty Images

Armand Duplantis è chiaramente il grande favorito per la conquista del titolo iridato che gli era sfuggito nel 2018 (fu settimo, ma non era ancora esploso a questi livelli). Oggi non aveva una concorrenza degna di nota, alle sue spalle si sono piazzati lo sloveno Robert Renner (5.31) e il croato Ivan Paravac (5.16).

