Larissa Iapichino prosegue il suo impetuoso percorso di crescita volando a 6,75 nella gara di salto in lungo ai Campionati italiani juniores e promesse al Palindoor di Ancona. Si tratta della seconda misura italiana di sempre - al coperto - alle spalle dell'attuale record nazionale a 6,91 stabilito, guarda caso, proprio da mamma Fiona May.

La classe 2002 nativa di Borgo San Lorenzo (Toscana) grazie allo strepitoso balzo odierno ha stabilito così il nuovo record italiano Under 20 indoor, esattamente al debutto stagionale. Non è finita qui: il 6.75 è la miglior prestazione al mondo nel 2021 a pari merito con il salto della statunitense Monae' Nichols. Larissa non vuole smettere di stupire e ha approcciato l'anno olimpico nel migliore dei modi.