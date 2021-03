“La vita che mi hanno tolto non me la ridà nessuno, non si può tornare indietro. Quello che si può fare è rimediare e non perdere delle altre gare per delle colpe che non ho. Mia figlia mi guarderà prima alle gare di qualificazione e poi alle Olimpiadi. Io ho vinto in tribunale ma sono uno sportivo...voglio tornare a vincere anche in gara”