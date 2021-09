Sarà un autunno davvero rovente per tutti i runner, visto che nel giro di un mese e mezzo si disputeranno ben cinque Maratone di livello Major, ovvero le più importanti al mondo. Si incomincia il 26 settembre con Berlino (Germania), si proseguirà poi il 3 ottobre con Londra (Gran Bretagna), a seguire ci si trasferirà negli USA per l’accoppiata Chicago-Boston (10-11 ottobre) prima della grande chiusura a New York (7 novembre). Il circuito World Marahton Major comprende sei prove, ovvero le cinque appena citate e quella di Tokyo (Giappone), che però per questa stagione non andrà in scena a causa dell’emergenza sanitaria (quando si disputano si tengono in considerazione le gare di Mondiali od Olimpiadi).

Shalane Flanagan tenterà un’impresa incredibile: correre ben sei maratone nel giro di 42 giorni! Uno sforzo enorme e sovrumano: 42 km in sei settimane, oltre alle cinque Major ci ha aggiunto anche quella di Amsterdam (17 ottobre). La statunitense ha vinto la Maratona di New York nel 2017, oltre alla medaglia d’argento sui 10000 metri alle Olimpiadi di Pechino 2008. L’americana si era ritirata dall’attività agonistica nel 2019 e ha successivamente subito due interventi chirurgici alle ginocchia, ma ora ha deciso di rimettersi in gioco e di tentare un’impresa.

La nativa di Boulder, che vanta un personale di 2h21:14 sulla distanza, ha dichiarato:

Ho capito di avere un’occasione unica per dimostrare a me stessa, ma anche alla mia famiglia ed a tante ragazze che bisogna credere in sé stesse. Soprattutto per sentirsi libere di mettersi alla prova. Lo faccio anche per la mia salute mentale e per la mia sfera emotiva. Per tanti anni ho pensato solo a correre il più velocemente possibile. Adesso invece voglio solo gustarmi il piacere di poter continuare a correre.

Si incomincerà dunque già questo weekend a Berlino, poi il trasferimento in Gran Bretagna per cimentarsi nella prova di Londra la domenica successiva. Tornerà dunque in Patria per una vera e propria follia, appena sette giorni dopo: due maratone in 24 ore, tra Chicago e Boston, con annesso trasferimento in mezzo. Tornerà poi in Europa per correre ad Amsterdam e avrà poi un po’ di riposo per presentarsi nell’amata Grande Mela.

