Sospeso Christian Coleman: il campione del mondo dei 100 metri ha saltato un controllo antidoping

Dal nostro partner OAsport.it

L’AIU, l’agenzia antidoping di World Athletics, ha sospeso in maniera provvisoria Christian Coleman. Il campione del mondo in carica sui 100 metri piani a Doha 2019, è reo di aver saltato un controllo antidoping a sorpresa il 9 dicembre scorso, quando dichiarò di essersi allontanato per fare shopping dalla propria abitazione. Lo scrive Rai Sport.

Christian Coleman Credit Foto Getty Images

Atletica Yeman Crippa, il bambino dell'orfanotrofio è l’uomo che sogna la Luna IERI A 13:11

Nonostante lo statunitense classe 1996 abbia dichiarato in quella circostanza di trovarsi a pochi minuti di distanza da casa, lamentando inoltre di non essere stato avvisato del controllo per via telefonica, ma di esserne venuto a conoscenza il giorno seguente, l’AIU lo ha “sospeso temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi competizione o attività“. A Doha Coleman il 28 settembre vinse i 100 metri piani con il crono di 9″76, andando a precedere il connazionale Justin Gatlin, secondo in 9″89, ed il canadese Andre De Grasse, terzo con il tempo di 9″90.

Play Icon WATCH La prima straordinaria perla di Usain Bolt nei 100 metri: la finale di Pechino 2008 00:01:51

Atletica Happy birthday, Filippo Tortu! Il visionario alla ricerca della corsa perfetta 15/06/2020 A 08:28