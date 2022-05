Filippo Tortu ha vinto i 100 metri al Meeting di Trieste. Il Campione Olimpico della 4×100 si è imposto sul rettilineo dello Stadio Grezar, stampando un interessante 10.14. Il brianzolo ha però beneficiato di un vento eccessivamente favorevole (+2,4 m/s, oltre il massimo dei 2 m/s previsto per ratificare la prestazione). Il velocista ha comunque fornito un segnale importante, dopo il poco brillante 10.24 corso a Nairobi ormai tre settimane fa.

Ad

L’azzurro è rimasto ancora lontano dal muro dei 10 secondi, ma ha fornito una prestazione confortante dopo le ultime due uscite non esaltanti (aveva faticato anche sui 200 a Doha) ed è riuscito ad avere la meglio sul sempre quotato ivoriano Arthur Cissé (10.19). Il 23enne sta ingranando in questo avvio di stagione all’aperto (quella odierna era la sua terza uscita), ricordando che la sua distanza di riferimento per questa annata agonistica sarà rappresentata dai 200 metri.

Atletica Tamberi non decolla: il Campione Olimpico si ferma a 2.15 a Trieste UN' ORA FA

Filippo Tortu, oggi resosi protagonista di una bella progressione nel finale, tornerà in gara il prossimo 9 giugno al Golden Gala di Roma: nella quinta tappa della Diamond League sarà impegnato sul mezzo giro di pista, desideroso di infiammare lo Stadio Olimpico della capitale. A completare il podio odierno è stato Fredier Fornasari (10.52), che ha preceduto l’ugandese Benson Okot (10.57) e Luca Antonio Cassano (10.58).

Tortu 20"11 sui 200: 2° solo a Mennea, rivivi la sua gara

Atletica Quando tornerà in gara Marcell Jacobs? Golden Gala nel mirino 24/05/2022 A 10:03