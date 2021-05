Spettacolare vittoria dell’Italia alle World Relays 2021 di atletica leggera, i cosiddetti Mondiali di staffetta. La 4×400 mista ha trionfato in maniera brillante a Chorzow (Polonia), conquistando una meravigliosa medaglia d’oro dopo che ieri il quartetto azzurro aveva conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021, dove questa specialità farà il proprio debutto nel programma a quattro cerchi.

La nostra Nazionale ha fatto saltare il banco dominando la gara dall’inizio alla fine. Edoardo Scotti al lancio è stato impeccabile e ha passato il testimone a Giancarla Trevisan in terza posizione. Ancora una volta, come era successo ieri in batteria, l’azzurra è stata sontuosa e con un finale di forza ha portato l’Italia in testa dopo due giri. Tocca ad Alice Mangione, che allunga repentinamente e si rende protagonista di una frazione in solitaria.

Le donne hanno fatto il vuoto, Davide Re deve soltanto amministrare la situazione con condizioni meteo durissime (temperatura attorno ai 7 °C) e chiude davanti a tutti. L’Italia chiude col tempo di 3:16.60, peggio di ieri a causa proprio delle avverse condizioni meteo. Sul podio il Brasile (3:17.54) e la Repubblica Dominicana (3:17.58).

