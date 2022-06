Elena Vallortigara non è riuscita a replicare la sontuosa prova di domenica ai Campionati Italiani . La veneta era volata a 1.98 metri allo Stadio Guidobaldi di Rieti, ma oggi è rimasta lontana da quella notevole quota. L’azzurra, detentrice della seconda misura mondiale stagionale,a Stoccolma, dove si è disputata l’ultima tappa della Diamond League prima dei Mondiali di Eugene. Ricordiamo che all’evento è assente Marcell Jacobs : il Campione Olimpico dei 100 metri ha risentito di un fastidio al gluteo . Elena Vallortigara ha superato 1.89 al terzo tentativo (in precedenza 1.80 alla seconda e 1.85 alla prima), poi ha bisticciato con l’asticella nella capitale scandinava ed è stata eliminata prima di quanto sperasse (ha concluso al sesto posto). L’ultimo test prima della rassegna iridata non ha dato il risultato sperato, ma l’azzurra può essere, dove potrà essere una outsider se riuscirà a trovare il balzo di qualità di cui è capace.