Gianmarco Tamberi torna a risplendere in maniera meravigliosa e vola a 2.30 metri al Golden Spike di Ostrava, tradizionale meeting del World Continental Tour (livello gold). Il Campione Olimpico di salto in alto era reduce da un avvio di stagione davvero sottotono (2.20 a Doha, 2.25 a Birmingham, 2.15 a Trieste), ma oggi ha saputo sfoggiare tutto il suo talento e si è esaltato nella località ceca, dimostrando di essere sulla strada giusta e di avere iniziato a mettere a posto alcuni dettagli tecnici.

Il marchigiano ha saputo superare la misura al secondo tentativo, conquistando così la vittoria nel bel testa a testa col brasiliano Fernando Ferreira (secondo, 2.27). Terzo posto per il siriano In precedenza il ribattezzato Gimbo aveva infilato agevolmente 2.15, 2.20, 2.24 e poi gli era servita la seconda prova a 2.27. Majd Eddin Ghazal (2.24), Silvano Chesani ha concluso al settimo posto (2.20 alla terza, poi un nullo a 2.24 e il ritiro).

Gianmarco Tamberi ha poi provato tre salti a 2.34, non riuscendo però nell’impresa e dando appuntamento al Golden Gala, in programma il prossimo 9 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, dove ritroverà anche il qatarino Mutaz Essa Barshim. Il quasi 30enne (spegnerà le candeline domani) ha messo il mirino sui Mondiali di luglio a Eugene (USA) e la prestazione odierna alza il morale del nostro portacolori, che in terra americana insegue l’unica medaglia d’oro che gli manca.

