Tamberi ci prova, ma a Rieti si ferma a 2.27! Tre nulli sulla misura di 2.31

Gianmarco Tamberi ha saltato la misura di 2.27 metri allo stadio Guidobaldi di Rieti, a margine della Fastweb Cup 2020. L’azzurro si era presentato nella località laziale con l’obiettivo di migliorare il 2.30 stampato la scorsa settimana ad Ancona, ma non è riuscito nel suo intento, seppur abbia provato altre misure con risultati interessanti. I 2.27 metri sono stati raggiunti al secondo tentativo dopo essersi lasciato alle spalle con estrema disinvoltura il 2.15 e il 2.22.

Ha poi cercato il 2.31 per issarsi in solitaria in testa alle liste mondiali stagionali, la seconda e la terza prova sono state estremamente interessanti, ma purtroppo sono arrivati i nulli per il già Campione d’Europa.

Sono venuto qui per saltare qualcosa in più di quello che ho sbagliato, non posso tornare a casa soddisfatto. Mi dispiace non aver regalato una prestazione all’altezza

Il marchigiano, capace di volare su questa pedana a 2.36 quattro anni fa, si prenderà qualche giorno di riposo per preparare le prossime gare. L’obiettivo stagionale resta il Golden Gala previsto per il mese di settembre.

