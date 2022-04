Gianmarco Tamberi farà il proprio esordio stagionale all’aperto in occasione della prima tappa della Diamond League 2022, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’appuntamento è per venerdì 13 maggio a Doha (Qatar), dove in occasione della2022, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’appuntamento è per(Qatar), dove il campione olimpico di salto in alto incomincerà la lunga rincorsa che lo condurrà ai Mondiali di luglio (ad Eugene, USA) e agli Europei di agosto (a Monaco, Germania).

ritroverà il qatarino Mutaz Barshim, amico-avversario con cui ha condiviso il gradino più alto del podio ai Giochi. Ricordiamo che il ribattezzato Gimbo è il detentore del diamantone, mentre l’asiatico non gareggia addirittura dallo scorso 1° agosto, quando si mise al collo la medaglia d’oro insieme all’azzurro. Gianmarco Tamberi ha anche comunicato che scenderà in pedana anche il 21 maggio a Birmingham (Gran Bretagna) per un altro appuntamento della Diamond League, mentre il 31 maggio sarà a Ostrava (Repubblica Ceca) per un appuntamento del Continental Tour. L’azzurro era andato a trovare Barshim un mesetto fa a Doha. Il marchigiano, capace di conquistare la medaglia di bronzo ai recenti Mondiali Indoor (si era presentato a Belgrado senza gare nelle gambe),, amico-avversario con cui ha condiviso il gradino più alto del podio ai Giochi. Ricordiamo che il ribattezzato Gimbo è il detentore del diamantone, mentre l’asiatico non gareggia addirittura dallo scorso 1° agosto, quando si mise al collo la medaglia d’oro insieme all’azzurro. Gianmarco Tamberi ha anche comunicato che scenderà in pedana anche il 21 maggio a(Gran Bretagna) per un altro appuntamento della Diamond League, mentre il 31 maggio sarà a(Repubblica Ceca) per un appuntamento del Continental Tour. L’azzurro era andato a trovare Barshim un mesetto fa a Doha.

Il nostro portacolori ha parlato ai microfoni federali: “Insieme a Mutaz ho celebrato il momento fin qui più bello della mia vita, ma è importante andare avanti e focalizzarsi sui nuovi obiettivi estivi dei Mondiali e degli Europei. Mi sono allenato in Qatar per qualche giorno alla fine di marzo ed è stato divertente scoprire qualcosa in più di questo grande Paese. Ogni volta che vado mi sento a casa, per la mia amicizia con Mutaz e per il calore con cui mi accolgono, quindi ha tanto significato aprire la stagione di Diamond League a Doha”.

