Tamberi sarà il primo italiano a tornare in gara: "Debutto il 20 giugno a Formia"

Gianmarco Tamberi sarà il primo atleta italiano a gareggiare dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Il saltatore in alto ha annunciato il suo prossimo appuntamento durante la puntata odierna di Atletica TV (la web tv federale):

Debutto sabato 20 giugno a Formia. Da capitano azzurro mi sento di dover fare il primo passo. Sono stato l’ultimo a gareggiare, il 29 febbraio a Siena, con quel 2,31, e sarò il primo a tornare

"Ovviamente è soltanto un primo test per riaffacciarsi alle competizioni e tenere alta la tensione e l’adrenalina. Non è stato facile in questo periodo trovare il focus quando non esistevano obiettivi a breve. Avevo pensato di cominciare il 18 ad Ancona, ma il fatto di andare in trasferta, spostarsi, vivere un contesto di gara diverso rispetto al mio campo di allenamenti, può darmi ancora più stimoli".

Il già Campione d’Europa ha confermato anche una gara “virtuale” per giovedì 25 giugno alle ore 19.00:“Si tratta di una gara che stiamo organizzando per la prima volta in streaming. Saremo in quattro: io, il bahamense Jamal Wilson, il tedesco Mateusz Przybylko e Stefano Sottile. Appena ho visto che Stefano è tornato a saltare gli ho chiesto di partecipare a questo piccolo esperimento. Stiamo pensando a una sorta di sfida a squadre: due italiani… contro il resto del mondo. Con Stefano siamo veramente amici, rispetto tantissimo la sua voglia di stupire, è il presente e il futuro dell’atletica italiana”.

La stagione è stata privata delle Olimpiadi (rinviate al prossimo anno) e degli Europei (definitivamente cancellati), dunque il 2020 sarà particolare. Uno degli appuntamenti più importanti dell’anno sarà il Golden Gala, in programma allo Stadio dei Marmi di Roma il 17 settembre e a cui il ribattezzato Gimbo non mancherà: “Per me è l’appuntamento più importante dell’anno. Il più bello. E non vedo l’ora di esserci. Quando ho letto la notizia del Golden Gala ai Marmi sono esploso di felicità. È uno stadio dal fascino unico, ogni volta che ci riscaldiamo lì prima di entrare all’Olimpico rimango dieci minuti a fissare le statue e immaginare una gara in quel contesto”.

