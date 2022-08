Annuncio a sorpresa di Gianmarco Tamberi : lunedì 8 agosto gareggerà a Székesfehérvár, in Ungheria, in occasione di una tappa del Continental Tour (livello gold). Il campione olimpico di salto in alto, reduce dal quarto posto ai Mondiali di Eugene , è da poco guarito dal Covid-19 e sta facendo i conti con un po’ di stanchezza in allenamento, ma ha deciso di stringere i denti e di presentarsi in terra magiara per fare un punto della situazione. Si tratterà del primo di due impegni ravvicinati (il secondo è previsto mercoledì 10 agosto a Montecarlo, dove si disputa una tappa della Diamond League), il marchigiano cercherà di capire il suo stato di forma e di apprendere se potrà essere protagonista agli ormai imminenti Europei (15-21 agosto a Monaco, Germania).

"Voglio continuare a sperare negli Europei"

Gimbo è stato molto chiaro attraverso i canali federali: “Per provare ad avere una possibilità di fare gli Europei devo mettermi alla prova. Sono riuscito a fare un solo allenamento di tecnica dai Mondiali ad oggi, a causa del Covid: è stato 3 giorni fa, ed è stato un disastro. Voglio però continuare a sperarci e provare a capire se in gara riesco a trovare qualcosa dentro di me che mi consenta di gareggiare agli Europei”. Tamberi scenderà in pedana alle 17:05 per fronteggiare l’ucraino Andriy Protsenko (fresco bronzo iridato proprio davanti all’azzurro e suo rivale principale in vista della rassegna continentale) e i tedeschi Mateusz Przybylko e Tobias Potye, senza dimenticarsi del bahamense Donald Thomas e del messicano Edgar Rivera. Da seguire anche il nostro Nick Ponzio nel getto del peso e la statunitense Sydney McLaughlin, primatista mondiale dei 400 ostacoli.

