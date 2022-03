La corsa che si divora i suoi figli, Dove i sogni spariscono: non avrebbero potuto scegliere titoli più illuminanti i registi dei film dedicati alla competizione podistica più infernale al mondo. Dal 2017 nessuno è mai riuscito a completarla con successo, dal 1986 - anno della sua fondazione - solo quindici intrepidi atleti l'hanno domata. The Barkley Marathons, corsa di assoluto culto se ce n’è una!

La blindata iscrizione

Il documentario The Race that eats its young ha in parte scoperchiato il vaso di Pandora di questa ultra trail (così sono chiamate le gare in ambiente naturale il cui percorso superi i 42 km e i 4000 metri di dislivello) altrimenti avvolta nel mistero. Conosciamo, ad esempio, la singolare procedura d’iscrizione: per partecipare alla Barkley i runner devono inviare una lettera motivazionale, in un giorno prestabilito, accompagnata dalla quota di un dollaro e 60 centesimi. L'application va a buon fine qualora si riceva il messaggio “Siamo spiacenti di comunicarti che la tua richiesta di iscrizione è stata accettata". Lasciate ogne speranza voi ch’intrate, per dirla alla maniera del Sommo Poeta.

La genesi

Per i 40 (s)fortunati ammessi l’appuntamento è al Frozen Head State Park, una riserva naturale - incastonata tra la cittadina di Wartburg e il paese di Petros – in una zona aspra e impervia circondata da alcune delle più alte vette del Great State of Tennessee. La cornice ideale per un carcere di massima sicurezza: il Brushy Mountain State Penitentiary di Petros è stata difatti la dimora di James Earl Ray, assassino di Martin Luther King. Dal goffo tentativo di fuga dell’efferato criminale Lazarus Lake (al secolo Gary Cantrell, mediocre corridore locale riciclatosi come organizzatore di corse) ha tratto ispirazione per progettare la Barkley, spinto dalla convinzione di poter fare decisamente meglio rispetto alle 13 miglia percorse da Ray nel 1977 prima di essere riacciuffato. Magari percorrendone cento di miglia.

Le regole

La distanza è dunque fissata: per completare questa stravagante competizione gli atleti sono chiamati a percorrere cinque giri da trentadue chilometri ciascuno con un dislivello positivo pari a 18'000 metri (!) entro il tempo massimo di 60 ore. Più o meno come salire e scendere dall’Everest due volte rispetto al livello del mare. Una passeggiata di salute, no? Chi completa tre giri può vantarsi di aver percorso la cosiddetta fun run, chi riesce a percorrere le 100 miglia in meno di 60 ore entra nel gotha dei finisher. Ogni qual volta un atleta riesca a completare la Barkley Lazarus Lake rende percorso e regole d’ingaggio ancor più brutali... Perché in fondo è la corsa a dover sempre vincere, non i corridori.

I rituali

La prima settimana di aprile è quella da segnare col circoletto rosso sul calendario, quanto meno sulla carta: quest’anno, ad esempio, Lazarus Lake si è tolto lo sfizio di anticipare il via di qualche settimana perché i runner fronteggiassero condizioni climatiche ancor più avverse. Una volta giunti sul punto di ritrovo i partecipanti – invitati a portare una targa del proprio Paese d’origine in ossequio a un rituale ormai consolidato - si accampano in attesa di udire il suono di un corno, il segnale che mancano 24 ore alla partenza. Tale segnale può arrivare in un lasso di tempo compreso tra la mezzanotte e il mezzogiorno successivo al ritrovo, con i runner costretti a rimanere sul chi vive. Quando Lazarus si accende una sigaretta la Barkley Marathon può aprire ufficialmente i battenti… In stile!

Sfida al limite

Smartphone e GPS non sono contemplati. I runner ricevono mappe di fortuna in cui è segnalata la posizione di svariati libri disseminati sul percorso da cui dovranno strappare le pagine corrispondenti al numero del loro pettorale; le consegneranno agli organizzatori per dimostrare di non essere finiti fuori rotta. Tutto è finalizzato al loro fallimento: rovi e sterpaglie rigano gli sventurati arti inferiori; pioggia, nebbioni omerici, l’ingente escursione termica tra giorno e notte e la privazione del sonno complicano tremendamente il quadro. Durante l’ultima edizione Karel Sabbe - quotatissimo runner belga capace di sfavillanti imprese nei trail più estenuanti al mondo - in preda a uno stato confusionale ormai avanzato è stato sorpreso a chiedere indicazioni stradali a un bidone dell’immondizia.

Una delle cartoline della Barkley: Gary Robbins, sfinito al traguardo, sfora il tempo massimo di soli 6 secondi; il suo risultato, purtroppo per lui, non sarà omologato.

Perché si corre?

"È facile tracciare una gara impossibile ed è altrettanto facile tracciare una gara che tutti sono in grado di portare a termine. Quello che risulta davvero difficile è trovare quel punto particolare in cui l'impossibilità è 'solamente' vicina. Non ancora tangibile, ma davvero vicina" (Gary Cantrell @Outside)

Così quel buontempone di Lazarus Lake, incalzato sulla ragione d'essere di una corsa tanta affascinante quanto satanica, ha provato a catturare l'essenza della sua creatura. Jasmin Paris, fenomenale ultra runner inglese in grado di completare la fun run all’ultima Barkley ma famosa soprattutto per aver conquistato la famigerata Spine Race mentre ancora allattava la figlia, ha invece scattato la diapositiva definitiva nel corso di una puntata del podcast Singletrack:

“Perché ho corso la Barkley? Mi eccitava l’idea di fare qualcosa di 'probabilmente' impossibile ma non di 'sicuramente' impossibile: qualcosa in cui sussistesse quel sottile barlume di speranza di farcela davvero. Sono proprio queste le occasioni in cui capisci di che pasta sei fatto, in cui capisci qualcosa in più su te stesso. Sono queste le occasioni che ti fanno dire: questa è vita vera, il resto è solo un mantenersi a galla.”

