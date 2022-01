Filippo Tortu che, attraverso un messaggio scritto sul proprio profilo Instagram, racconta che ignoti si sono introdotti a casa sua per rubare la medaglia d'oro vinta nella Patta e Desalu; fortunatamente, il colpo da parte dei malviventi non è andato a buon fine anche perchè Tortu era stato previdente nascondendo altrove il prezioso premio. Nell'ultimo periodo, tanti sportivi hanno subito Brutta vicenda perche, attraverso un messaggio scritto sul proprio profilo, racconta che ignoti si sono introdotti a casa sua per rubare lavinta nella staffetta 4×100 insieme a Marcell Jacobs ; fortunatamente, il colpo da parte dei malviventi non è andato a buon fine anche perchè Tortu era stato previdenteil prezioso premio. Nell'ultimo periodo, tanti sportivi hanno subito furti e addirittura rapine da parte di criminali, come ricorda anche quanto successo a Ounas.

Come riporta il Corriere della Sera, Filippo Tortu aveva risposto: "Ho disegnato una mappa del tesoro" alla domanda "Perchè hai nascosto l'oro in un luogo blindato?"; ora, queste parole risuonano forte nella mente del velocista confermando il suo istinto. Di seguito, il messaggio condiviso su Instagram dove ha raccontato quanto successo: "Oggi, nel tardo pomeriggio qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l'avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo… Non ho parole".

