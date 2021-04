Atletica

Giochi Olimpici, Tokyo 2020, -100: Carl Lewis da leggenda, i quattro ori a Los Angeles 1984

TOKYO 2020 - In attesa dell'appuntamento più importante, quello con le Olimpiadi di Tokyo, riviviamo alcuni momenti che hanno fatto la storia dei Giochi. Ecco come Carl Lewis, "il figlio del vento", ha messo a segna un poker mitico a Los Angeles 1984: 100m, 200m, 4x100m e salto in lungo.

00:01:30, 09/04/2021 A 09:16