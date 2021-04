"Giochi da ragazze" è la è la giornata tipo di otto campionesse italiane che, intervistate da Valentina, sveleranno i segreti del loro successo e i loro sogni a forma di medaglia. E sarà proprio la Marchei a fare esperienza diretta delle loro discipline, cimentandosi fra regole e pratiche, tuffi e assalti, pugni e schiacciate. Con Federica Pellegrini (nuoto ), Paola Egonu (pallavolo), Rossella Fiamingo (scherma), Alessia Trost (salto in alto), Giorgia Villa (ginnastica artistica), Irma Testa (pugilato), Odette Giuffrida (judo) e Jessica Rossi (tiro al volo), Giochi da Ragazze è un format nuovo, istruttivo e divertente, prodotto da Eurosport Italia per la valorizzazione dello sport a Cinque Cerchi. Un viaggio nell’Italia dello sport al femminile. Un’immersione totale nei valori delle discipline olimpiche per avvicinare in modo del tutto innovativo il pubblico al mondo dello sport, dimostrando che chiunque può provare a esaudire i propri sogni con voglia, passione e pure un pizzico di follia.

Dove vederlo: Eurosport, ondemand e su TIM Vision

E nella seconda puntata (che potete rivedere ONDEMAND su Eurosport Player - trovate il video in fondo all'articolo - o in alternativa in replica su Eurosport 1 - sotto le programmazione - e su TIM VISION), Alessia Trost si racconta in esclusiva tra passato, presente e futuro, prima di vestire i panni di insegnante...

Tokyo 2020 Pellegrini: "Adolescenza difficile, a Tokyo per un gran finale" 22/12/2020 A 12:13

Questi alcuni passaggi della bella intervista ad Alessia che ripercorre anche i momenti difficili di una carriera fin qui altalenante:

Dopo aver saltato i 2m, in realtà è cambiato tutto per me e sono cominciate le difficoltà. Ho affrontate le montagne russe, perché da lì ho dovuto capire cosa volesse dire fare atletica e fare l'atleta professionista. Dall'esterno sembro una persona con un grande equilibrio, ma in realtà ero a pezzi se mi conoscevi veramente. Quando finalmente sono riuscita a riportare equilibrio tra queste mie due personalità è tornata l'Alessia atleta, ma è successo solo recentemente. Sono tornata quella bambina che aveva cominciato a fare atletica con papà.

Alessia è concentrata su Tokyo, ed è pronta a tornare a divertirsi...

Noi altisti siamo molto concentrati sulla rincorsa, e a volta ti dimentichi della fase di volo. Ma non è vero. Il salto devi avere coraggio di portarlo fino in fondo. E' metaforico, perché se non porti il salto fino in fondo è come avere il coraggio a metà. Con l'asta ho un rapporto di amore tutto sommato. Quando ti avvicini c'è un momento che fa paura, ma lei rappresenta le tue paure, è come uno specchio. L'asta rappresenta la tua paura di fallire, ma può essere anche la gioia di arrivare dopo e avercela fatta. Verso Tokyo mi sento sempre più quella ragazzina che saltava per divertirsi, sto ritrovando sicurezza e consapevolezza. E' una sensazione bellissima, perché è come se stessi tornando a casa.

Repliche Eurosport 2 (canale 211 di Sky, visibile anche su DAZN)

Sabato 2 gennaio su Eurosport 2 alle 22:05

Domenica 3 gennaio su Eurosport 2 alle 19:05

Domenica 9 gennaio su Eurosport 2 alle 15:15

Qui sotto la puntata completa in VOD (contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Giochi Olimpici Alessia Trost in Giochi da Ragazze 00:00:00 Replica

Le altre puntate di Giochi da Ragazze

Lunedì 4 gennaio alle 19:35: Rossella Fiamingo a Catania

Giovedì 7 gennaio alle 15:30: Jessica Rossi a Crevalcore

Lunedì 11 gennaio alle 17:30: Odette Giuffrida a Ostia

Venerdì 15 gennaio alle 16:20: Paola Egonu a Conegliano

Tokyo 2020 "Giochi da Ragazze", 8 campionesse alla scoperta delle Olimpiadi 18/12/2020 A 13:52