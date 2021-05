Alex Schwazer perché il Tribunale federale svizzero non ha concesso la sospensione della squalifica di 8 anni. Lo riferisce l'AGI che è entrato in possesso di un documento del Tribunale federale svizzero dell'11 maggio a firma del giudice presidente Christina Kiss, che nelle sue considerazioni ha spiegato che "una domanda di revisione al Tribunale federale non ha effetto sospensivo ma il giudice dell'istruzione può, d'ufficio, o ad istanza di parte, accordarlo nonché ordinare altre misure cautelari". non potrà partecipare alle Olimpiadi di Tokyo perchénon ha concesso la sospensione della squalifica di 8 anni. Lo riferisce l'AGI che è entrato in possesso di un documento del Tribunale federale svizzero dell'11 maggio a firma del giudice presidente Christina Kiss, che nelle sue considerazioni ha spiegato che "".

Sul documento si evidenzia come “il 26 aprile 2021 scorso la Fidal (Federatletica) ha comunicato al Tribunale federale svizzero di non opporsi alla concessione dell’effetto sospensivo e all’emanazione di misure cautelari, mentre in data 27 aprile 2021 la Wada, la Iaaf (attuale World Athletics) e il Tas propongono di respingere la domanda di misure d’urgenza”. Il Tribunale stabilisce quindi che "l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo e di adozione di altre misure cautelari nella domanda di revisione è respinta".

Schwazer si era rivolto alla giustizia della Confederazione dopo l'ordinanza del Gip di Bolzano che lo aveva prosciolto dalle accuse di doping. L’avvocato del marciatore azzurro Gerhard Brandstaetter, intercettato da La Repubblica, in attesa di riscontri ufficiali ha commentato così la notizia: “Non abbiamo ricevuto nulla, le solite fughe di notizie, leggendo il documento, sembra, purtroppo, vero”.

