Sono in corso a Rovereto, in provincia di Trento, i Campionati Italiani Assoluti 2021 di atletica leggera: allo Stadio Quercia Paolo Dal Molin diventa il nuovo primatista italiano sui 110 hs staccando il minimo olimpico in 13″27, con un vento di +1.2 m/s, cancellando così il 13″28 di Emanuele Abate stabilito a Torino il lontano 08/06/2012.

Seconda piazza per Hassane Fofana in 13″42, mentre completa il podio Lorenzo Perini, terzo in 13″59. Come detto, Paolo Dal Molin centra il pass olimpico in quanto il minimo richiesto era di 13″32: l’azzurro ha fatto meglio di 0″05 e vola così a Tokyo.

ORDINE D’ARRIVO 110 HS

1 5 74 DAL MOLIN Paolo 1987 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA (PI) 13.27

2 3 79 FOFANA Hassane 1992 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 13.42

3 4 85 PERINI Lorenzo 1994 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 13.59

4 6 81 KOUA Franck Brice 2001 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 13.78

5 1 88 SIMONELLI Lorenzo Ndele (I) 2002 JM RM052 C.S. ESERCITO ESERCITO SPORT & GIOVANI (MPI JM) 13.79

6 7 78 FILPI Giuseppe 2001 PM BA754 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 14.01

7 2 77 FERRANTE Francesco 1996 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 14.21

8 8 83 MONTINI Mattia (I) 1999 PM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.31

