E’ un Leonardo Fabbri carico e determinato quello che sta preparando l’avventura alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro sarà uno dei protagonisti nel getto del peso. Nonostante l’incredibile concorrenza, il toscano proverà a regalarsi il sogno di una medaglia nella rassegna a cinque cerchi.

E’ stato proprio Fabbri a raccontare le sue aspirazioni in un’intervista rilasciata al Corriere Fiorentino: “Il sogno delle Olimpiadi si avvera. Ora sto inseguendo quello che mi porto dietro dalla culla, superare il primato nazionale outdoor di 22,91 metri di Andrei“.

Leonardo Fabbri

Al momento il 24enne nativo di Bagno a Ripoli può vantare un ottimo 21,99 ma avrà bisogno di spingersi oltre i propri limiti per avvicinare e magari superare il record italiano di Alessandro Andrei che resiste dal 12 agosto del 1987 ma viste le sue straordinarie doti fisiche e tecniche potrebbe essere in grado di farlo.

Nonostante l’ultima gara ai campionati italiani non sia andata come previsto Fabbri si dice convinto di poter far bene: “Negli allenamenti ho avuto buone sensazioni in vista di Tokyo, dove spero di arrivare con le gambe pronte al 100% per sfruttare al meglio la mia nuova tecnica di lancio“.

L’azzurro ha ben in mente tutti i passaggi e gli obiettivi in vista della sua prima Olimpiade: “Il primo obiettivo è quello di lanciare più di 21 metri in qualifica. La gara si disputerà la sera e questo è un vantaggio. Poi in finale, cercare di rimanere attaccato ai primi otto. Sarà difficile, il livello è altissimo“.

