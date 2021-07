Atletica

Atletica, Olimpiadi: Il giorno in cui la Gran Bretagna vinse tre ori in meno di un'ora

ATLETICA, OLIMPIADI - Riviviamo il mitico giorno in cui la Gran Bretagna vinse tre medaglie d'oro nell'atletica in meno di un'ora: Jessica Ennis (eptathlon), Mo Farah (10.000 metri) e Greg Rutherford (salto in lungo).

00:01:31, un' ora fa