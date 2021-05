rientro in gara a cinque mesi di distanza dall’operazione al piede sinistro dello scorso dicembre. La 36enne si è cimentata nella 10 km dei Campionati Italiani Master sulle strade di Paratico (in provincia di Brescia). La bergamasca, terza di sempre nella Maratona a livello nazionale (2h24:00 a Nagoya nel 2019), si è imposta col tempo di 35:33 su un percorso particolarmente ondulato. Si trattava della sua prima gara dopo oltre un anno di stop dovuto alla pandemia (non si presentava al via dal Campaccio del gennaio 2020, dunque una prova di cross). Sara Dossena ha fatto il suoa cinque mesi di distanza dall’dello scorso dicembre. La 36enne si è cimentata nellasulle strade di Paratico (in provincia di Brescia). La bergamasca, terza di sempre nella Maratona a livello nazionale (2h24:00 a Nagoya nel 2019), si èsu un percorso particolarmente ondulato. Si trattava della suadovuto alla pandemia (non si presentava al via dal Campaccio del gennaio 2020, dunque una prova di cross).

L’azzurra, che ha nel mirino la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021, è parsa soddisfatta per questa prestazione e per le sensazioni raccolte lungo il tracciato. Già sesta alla Maratona di New York nel 2017, Sara Dossena ha tutte le carte in regola per ben figurare ai Giochi, anche se le ultime stagioni sono state un po’ tribolate. Va precisato che la Maratona della rassegna a cinque cerchi andrà in scena a Sapporo e non nella capitale giapponese.

La nostra portacolori ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Fidal: “È un punto di partenza, perché oggi contava tornare per un primo test. Non c’era l’obiettivo del risultato, ma tanta voglia di gareggiare. E ho avuto buone sensazioni, su un tracciato impegnativo. Dall’inizio di maggio riesco a correre senza problemi più di cento chilometri alla settimana. Ho cominciato a caricare e sono fiduciosa per i prossimi impegni, c’è solo da trovare continuità. Potrei affrontare una mezza maratona nel mese di giugno, in vista della partecipazione alla maratona delle Olimpiadi di Tokyo, a Sapporo”.

