La leggenda dell'atletica Usain Bolt è convinto: qualora fosse tornato a gareggiare ai Giochi Olimpici di Tokyo la scorsa estate avrebbe vinto i 100 metri. Quattro anni dopo aver appeso le chiodate alla parete di casa, il 35enne giamaicano, sente ancora di poter dir la sua, come si evince dal virgolettato all'ANSA-AFP. Cosa ne penserà il nostro Marcell Jacobs?

"Mi manca molto la competizione, perché vivo per quei momenti, è stato difficile per me guardare la finale dei 100 metri".

"Quando mi sono ritirato (nel 2017, ndr), il mio allenatore mi ha detto una cosa: 'I tuoi avversari non sono più veloci, sei tu che sei più lento'. Non l'avevo mai considerato così"

"E questo è il punto, perché molti atleti non sono diventati davvero più veloci. Per me era possibile fare 9.80".

