Atletica

Giochi Olimpici, Abebe Bikila e l'oro scalzo davanti al Colosseo

GIOCHI OLIMPICI - Roma 1960: Maratona. Alla partenza, l'etiope Abebe Bikila non è certo uno dei favoriti. Però, all'età di 28 anni, corre in maniera straordinaria. A piedi nudi trionfa al tramonto davanti al Colosseo. Folla in delirio e nuovo record mondiale. Vincerà anche 4 anni dopo, ma con le scarpe.

