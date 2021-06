Atletica

Giochi Olimpici, Atletica. Shaunae Miller e quel tuffo per la vittoria

GIOCHI OLIMPICI - A Rio 2016, finale thrilling nei 400 metri femminili: la bahamense si butta in avanti orizzontalmente per superare Allyson Felix, la grande favorita, beffata per soli 7 centesimi.

