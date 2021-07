Atletica

Giochi Olimpici - Ennis, Farah e Rutherford: la Gran Bretagna vince tre ori in meno di un'ora

GIOCHI OLIMPICI - Storica serata per la Gran Bretagna, che all'Olimpiade di Londra 2012 ha centrato tre medaglie d'oro in meno di un'ora con Jessica Ennis (eptathlon), Greg Rutherford (salto in lungo) e Mo Farah (10000 metri).

00:01:31, 29 minuti fa