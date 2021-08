Filippo Tortu, l’uomo del destino. Voleva fortemente un riscatto dopo la semifinale dei 100 metri raggiunta, ma chiusa da ultimo, e l’ha ottenuto nel modo più bello: una rimonta tutta d’oro nell’ultima frazione della staffetta 4×100, a regalare qualcosa di ancor più mai visto nella storia dell’atletica italiana, con un 37″50 da stampare nella memoria. Così il sardo nel post gara: "E’ difficile parlare di me in questo momento, e non di noi. La staffetta la si corre in quattro. Tra tutte le persone con cui dobbiamo dividere questa gioia, dovremmo iniziare dal Professor Filippo Di Mulo, Giorgio Frinolli che ci hanno seguito in questi anni, a tutti i compagni, Polli, Davide, Antonio che sono qui con noi, che sono qui sulle tribune, Massi; Fede e Bobby."

L'arrivo in volata di Filippo Tortu

E poi il racconto della gara: "Quando sono partito ero lì, a pari o a fianco, e ho pensato solamente di stare rilassato e correre il più tranquillo possibile perché sapevo che se l’avessi fatto l’avrei ripreso o superato. Ero più lucido quando correvo di quanto ho tagliato il traguardo perché non ci potevo credere. Ho chiesto a tutti i compagni che facevano il tifo, ho chiesto a Lorenzo se era vero e se avevamo vinto noi, poi quando ho visto Italia sul tabellone, il tempo non l’ho guardato, l’ho scoperto poco fa ed è stratosferico. Ma sinceramente potevamo pure fare 45, non m’interessa. E’ l’emozione più bella che si possa provare." Per il classe ’98, a 23 anni arriva la più grande gioia di una finora breve, ma intensa carriera. Una di quelle da condividere con Marcell Jacobs, Lorenzo Patta ed Eseosa Desalu, per tutti Fausto. Lui il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi nel 2018, lui l’uomo a dare all’Italia la quinta medaglia d’oro dell’atletica in quel di Tokyo.

Desalu: "Il centesimo che ha fatto la differenza è il nostro gruppo"

Di seguito, ecco le parole del terzo frazionista Eseosa Desalu: “Per essere solo la seconda volta nella quale corro una staffetta essendo in curva, in terza frazione, direi che è andata bene. Come hanno detto Marcell (Jacobs) e Filippo (Tortu), siamo un bel gruppo e il tanto lavoro che abbiamo fatto in questi anni alla fine ha pagato: il centesimo che ha fatto la differenza è il grande gruppo che ci unisce. Quando siamo entrati in pista, poco prima della partenza della gara, ho chiesto a Marcell se si fidasse di me e lui mi ha detto di si, poi sono andato da Filippo e gli ho detto di iniziare a partire un po’ prima del solito e di correre forte perché tutto sarebbe stato possibile. A Lorenzo (Patta)? Ho detto di non aver paura. Infine consentitemi una dedica. Voglio ringraziare il mio allenatore Sebastian Baccheri: se sono qui è merito suo, ha sempre creduto in me sostenendomi tante volte e mettendo le sue cose da parte per cercare di farmi arrivare qui a questo traguardo”.

Patta: "La mia prima Olimpiade, direi che è andata bene"

Lorenzo Patta ha avuto il compito di aprire come primo frazionista, compiendo un allungo decisivo prima di passare il testimone a Jacobs, l’uomo che questi Giochi hanno incoronato come il più veloce del mondo. “E’ stato bellissimo iniziare questa gara. Questa è stata la mia prima Olimpiade e direi che sia andata abbastanza bene. Sono felicissimo, al settimo cielo anche se non sembra perchè non ci credo ancora. Devo ringraziare i miei compagni, oltre quelli che si sono allenati con noi, abbiamo portato un’altra medaglia d’oro in Italia!”

