Un'estate che rimarrà nella storia sportiva italiana per sempre. Così tanti successi in pochi mesi non si erano mai visti e forse a rendere tutto più gratificante è stata la accesa rivalità con gli inglesi. La sconfitta ai calci di rigore ad EURO 2020 aveva già lasciato uno squarcio indelebile nel cuore del popolo d'oltremanica. Oggi si aggiunge il fenomenale colpo di reni di Filippo Tortu sulla linea d'arrivo della staffetta 4x100 olimpica che ha tolto alla Gran Bretagna la medaglia d'oro per appena un centesimo di secondo. Un'agonia riassunta al meglio dal titolo del Daily Mail successivo al risultato di Tokyo: "Not Italy Again", traducibile in un "Basta Italia".

Nell'articolo traspare il filo diretto tra il dramma vissuto nella partita di Wembley e la delusione per la 4x100 disputata oggi. La stessa connessione che hanno sempre espresso gli atleti italiani: per molti la vittoria della Nazionale di calcio è stata una carica verso i propri successi alle Olimpiadi.

Tokyo 2020 Tamberi-Jacobs, i 20 minuti più belli dello sport italiano 02/08/2021 A 05:14

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

L'oro della staffetta 4X100 in tutte le lingue del mondo

Tokyo 2020 Staffetta 4X100: il film di un oro da leggenda UN' ORA FA