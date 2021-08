Usain Bolt - vacante dopo il ritiro dell'uomo più veloce di ogni tempo nonché campione olimpico uscente - è stato Lamont Marcell Jacobs da Desenzano del Garda. Chi è dunque l'uomo-jet per eccellenza dello sport italiano capace di firmare l'impresa sportiva del secolo? Il trono del fulmine di Trelawny- vacante dopo il ritiro dell'uomo più veloce di ogni tempo nonché campione olimpico uscente - è stato sportivamente usurpato dal 26enneda Desenzano del Garda. Chi è dunque l'uomo-jet per eccellenza dello sport italiano capace di firmare l'impresa sportiva del secolo?

JACOBS: "MI SERVIRÀ UNA SETTIMANA PER REALIZZARE"

Sangue Texano-Bresciano

Marcell si definisce per il 99,9% italiano per parte di mamma Viviana, proveniente da Desenzano del Garda dove lui stesso è cresciuto, mentre il restante 0,1% è da ricercare a El Paso, Texas, suo luogo di nascita e terra del papà da cui ha ereditato le fibre muscolari. Già, la struttura fisica è propria di un velocista statunitense extra lusso, ma Marcell dopo essere passato dal salto in lungo - dove detiene un personale di 8.07 - ai 100 metri non aveva mai raccolto nulla prima del 2021. A fronte di mezzi fisici evidenti, potenzialità e margini sotto gli occhi di tutti, la tenuta mentale non era esattamente quella del campione. La svolta nasce proprio qui, da un percorso intrapreso a cavallo dallo stop imposto dalla pandemia.

Il lavoro mentale

Il lavoro fatto con il mental coach Nicoletta Romanazzi, gli estenuanti allenamenti con mister Paolo Camossi (ex campione mondiale indoor del triplo), la completa armonia agguantata in ambito familiare con i due figli Anthony e Megan avuti dalla moglie Nicole, Jeremy nato da una relazione precedente e per sua stessa ammissione il conseguente raggiungimento della pace interiore: tutti fattori che hanno contribuito a far svoltare colui il quale ancora si definisce sui social un CrazyLongJumper. E così Marcell ha quasi per magia cancellato il suo annoso tallone d’Achille: soffrire la tensione della gara, non riuscire a esprimere tutte quelle che erano le sue potenzialità da diamante grezzo.

2021, un anno da Dio dell'Atletica

La sua esplosione nell'ultimo anno è stata totale, roboante: il buongiorno si è visto con la conquista del titolo di campione europeo indoor a Torun dei 60 metri con mondiale stagionale annesso a 6’’47, poi il secondo indizio è arrivato con il primato italiano dei 100 metri a 9’’95 stampato a Savona, a confermare una crescita impetuosa ed esponenziale. Le parole rilasciate nell'imminenza dei Giochi col senno di poi risultano profetiche: voleva a ogni costo la finale dei 100 l'azzurro, l'ha ottenuta. E non si è certo arenato lì.

Ultima fermata: Tokyo

Determinato a raggiungere la finale, Jacobs si è reso protagonista di un'Olimpiade pressoché irreale per uno spettatore distratto. No, nel percorso di Marcell non c'è nulla di irreale, ma un lavoro incessante sulla mente dell'atleta da una parte, sul fisico dall'altra con coach Paolo Camossi a battere senza soluzione di continuità sulla resistenza agli sforzi estenuanti che richiede la disciplina più spettacolare ma anche "esplosiva" di tutte. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: 9''94 in batteria, 9''84 in semifinale, 9''80 in finale. Proprio come Usain Bolt a Rio nel 2016, anno in cui Jacobs non andava oltre l'undicesimo posto nella finale del salto in lungo agli Europei di Amsterdam. Lo stesso tempo, a certificare il passaggio del testimone chiudendo il cerchio della nostra storia.

