Allyson Felix ha annunciato l’addio all’atletica leggera al termine di questa stagione. La grande sprinter statunitense, una delle ragazze più premiate della storia, con 11 medaglie olimpiche, di cui ben sette d'oro, smette all'età 37 anni. Ha comunicato la sua decisione con un lungo post su Instagram: "Da bambina mi chiamavano ‘cosce di pollo’, non potevo neppure immaginare che avrei avuto una carriera del genere. Sarò riconoscente per sempre a questo sport che ha cambiato la mia vita. Ho dato tutto quello che avevo per la corsa ed ora, per la prima volta, non so se ho ancora qualcosa da dare. Voglio salutare e ringraziare lo sport e le persone che mi hanno aiutato a diventare quella che sono nell’unico modo che conosco con un’ultima corsa".

Palmares da record

Felix ha uno straordinario albo d'oro. Sui 200 metri, ha vinto medaglia d'oro olimpica nel 2012, due argenti olimpici e tre titoli mondiali, conservando il titolo dal 2005 al 2009. Ha anche vinto sei medaglie d'oro olimpiche nelle staffette con gli USA: quattro titoli nella 4x400m (a Beijing 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020) e due nella 4x100m (Londra 2012 e Rio 2016). E' l'unica stella femminile dell'atletica a vincere sette ori.

La staffetta

L'individuale

