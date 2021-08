Ha conquistato l’ottavo oro per l’Italia a Tokyo 2020, ha conquistato il quarto oro per l’atletica azzurra, un risultato mai ottenuto prima nella storia. Ma, soprattutto, Antonella Palmisano ha dominato la 20 km di marcia femminile partendo in testa fin dal primo chilometro, controllando la gara e, poi, negli ultimi cinque chilometri ha scremato poco a poco il gruppo prima del gran finale, con nessuna avversaria capace di tenere i suoi ritmi.

“Sono entusiasta di quello che ho fatto, ma oggi è il giorno del mio compleanno e volevo che tutti i sacrifici fatti in questi anni oggi mi ripagassero di tutto”le prime parole di Antonella ai microfoni Rai.“Sono molto contenta perché negli ultimi 5 chilometri ho sentito quell’energia dentro che mi faceva andare avanti, sentivo tutte le persone a me più care vicino che mi davano la forza. Quando stavo lì davanti era il sogno che mi ero immaginata per tutto questo tempo e si è realizzato”.

“Dopo la Coppa Europa a maggio sono stata ferma 40 giorni e la mia preparazione è stata fatta di corsa. Non nascondo che ho pianto quasi ogni giorno, i miei compagni d’allenamento e tutto il mio team mi sono stati tanto accanto. A un certo punto era impensabile che io potessi essere qui e io avevo tanta paura di dover rinunciare a questa gara. Oggi però posso dire che tutto quello che ho fatto è valsa la pena” ha continuato la neocampionessa olimpica.

“Ora ho voglia di sentire l’inno e poi vi dirò come mi sento. La scia di Jacobs, di Gianmarco Tamberi, la Nazionale agli Europei di calcio: è un periodo magico per l’Italia e mi ha dato energia”ha concluso Palmisano.

