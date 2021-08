Claudio Villanueva: il marciatore 33enne, alla sua seconda marcia olimpica dopo quella di Rio, si è reso oggi vera e propria incarnazione dello spirito olimpico. La 50 km di marcia ha visto trionfare il polacco Dawid Tomala , che ha chiuso il percorso in 3:50.08. Sul fondo della classifica, staccato di oltre un'ora dal polacco, leggiamo il nome dell'ecuadoregno: il marciatore 33enne, alla sua seconda marcia olimpica dopo quella di Rio, si è reso oggi vera e propria incarnazione dello spirito olimpico.

Villanueva ha chiuso i suoi 50 km in 47esima posizione, in 4 ore e 53 minuti: dei 60 partecipanti, 11 si sono ritirati e 2 sono stati squalificati. Villanueva è stato l'ultimo fondista a tagliare il traguardo, staccato di ben 23 minuti dal penultimo atleta in gara. Sfiancato dal caldo rigurgitato dall'asfalto giapponese (il picco è stato di 37 gradi), Villanueva ha varcato la soglia finale in lacrime. Oggi per lui contava solo finire la gara, onorando la sua bandiera e i suoi allenatori. L'ecuadoregno, subito dopo aver concluso il suo purgatorio, si è gettato tra le braccia del suo coach.

Tokyo 2020 Tamberi-Jacobs, i 20 minuti più belli dello sport italiano 02/08/2021 A 05:14

Villanueva eroico, l'arrivo in lacrime nella 50km marcia

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it !

Quest'oggi Villanueva non ha lottato solamente contro un dolore fisico: il marciatore 33enne si è presentato alla gara più lunga delle Olimpiadi caricandosi degli imponenti pesi personali. Villanueva fallì nel qualificarsi per Londra 2012 a causa di un infortunio: subito dopo questa delusione, gli arrivò la notizia che suo figlio era nato con una grave paralisi cerebrale. Nel 2017, dopo che Claudio aveva chiuso la sua prima marcia olimpica in 45esima posizione, suo padre scomparve nella zona montagnosa di Cuenca, nelle Ande. Nel febbraio 2020 invece, il suo storico allenatore Luis Chocho moriva a causa delle severe conseguenze del Covid-19.

Anchilosato dalla fatica e dal caldo, Villanueva ha continuato a correre per 20 minuti in completa solitudine. Vietato fermarsi, vietato darla vinta al passato. Perchè nella marcia come nella vita, se ti fermi, muori. Così Claudio ha varcato la soglia della fatica fino a raggiungere il tanto sofferto traguardo, che ai suoi occhi vale come un oro: nella vita ha venduto frutta per strada, ha fatto il tassista per pochi spiccioli a giornata, ha sopportato le peggiori tragedie famigliari.

Forse nella marcia tutto si ridimensiona: le sfortune, il lutto, la fatica; tutto è legittimato da quel traguardo, dalla catarsi di un abbraccio che scioglie qualsiasi dolore, che ci consegna inermi alla storia.

Gli ori meravigliosi di Jacobs e Tamberi: che festa a Casa Italia

Tokyo 2020 LIVE! Palmisano per emulare Stano nella 20km di marcia femminile UN' ORA FA