Continua ad avere strascichi l'uscita infelice del Washington Post e del Times, che hanno gettato l'ombra del doping sulla prestazione di Marcell Jacobs dopo la vittoria dell'oro nei 100 m. Interpellat dai giornalisti, scende in campo anche il president della World Athletics Sebastian Coe per difendere il bresciano, come riporta repubblica.it

Le accuse di doping a Jacobs? Sinceramente non leggo tutti i giornali, sono solo speculazioni: riguardo ogni atleta sono fiducioso sulle prestazioni in gara. Abbiamo sistemi antidoping che garantiscono la certezza su ogni prestazione.

E nello specifico a proposito di Marcell dice: "Ho seguito il suo progresso, ha alle spalle un buon allenamento, un buon coach. Un exploit del genere nell'atletica può accadere: i progressi nel nostro sport sono lineari e statistici".

Tamberi nuova star

si parla anche di Gianmarco Tamberi come nuova star dell'atletica e dell'oro condiviso con Barshim: "Se possiamo considerare Tamberi come una nuova star dell'atletica mondiale? Sì, certamente. Non vogliamo robot, ma atleti che condividano emozioni. Il doppio oro? Qualcuno dice che dovevano proseguire, altri che è stato uno dei momenti più belli della storia dell'atletica. E' un dibattito aperto e ne discuteremo".

La tecnologia

Infine, un cenno alla questione che sta tenendo banco in questi giorni: "La pista super veloce e le scarpe tecnologiche? Viviamo nel mondo dell'innovazione. Se la pista della Mondo è veloce io non ho problemi e nessuno disegna scarpe per andare piano ma non sono stati distrutti tutti i record del mondo e dove è accaduto è sempre stato per merito degli atleti".

