già a partire da venerdì 30 luglio. Sono i primi Giochi senza il personaggio per eccellenza Usain Bolt, dunque c’è grande interesse e fermento: chi raccoglierà il testimone? Sarà "Mondo” Duplantis il nuovo imperatore dell’atletica? E i nostri? Siamo ancora aggrappati al bronzo conquistato da Fabrizio Donato a Londra 2012, ci sbloccheremo? Tanti interrogativi, proviamo a fare un po’ chi chiarezza. Che Olimpiadi sarebbero senza l’ Atletica ? La regina degli sport è pronta a invadere il programma olimpico,. Sono i primi Giochi senza il personaggio per eccellenza, dunque c’è grande interesse e fermento: chi raccoglierà il testimone? Sarà "Mondo” Duplantis il nuovo imperatore dell’atletica? E i nostri? Siamo ancora aggrappati al bronzo conquistato da Fabrizio Donato a Londra 2012, ci sbloccheremo? Tanti interrogativi, proviamo a fare un po’ chi chiarezza.

Tamberi, Jacobs e Palmisano: le punte

Tokyo 2020 Kendricks positivo al Covid-19, l'astista saluta Tokyo 19 ORE FA

È l’appuntamento con il destino per Gimbo Tamberi dopo quel maledetto infortunio che gli costò la partecipazione a Rio 2016: il percorso di avvicinamento a Tokyo è stato a dir poco accidentato e per agguantare il podio Tamberi dovrà ritrovare trance agonistica e smalto, non solo fisico ma anche mentale. Non sarà facile, ma non si può escluderlo a priori dal giro delle medaglie, quando conta Gimbo sa tirare fuori il massimo.

Batterie: Venerdì 30 Luglio ore 02:15 (ora italiana)

Finale: Domenica 1 Agosto ore 12:10

Tamberi in esclusiva e senza filtri: tra Tokyo e haters

Marcell Jacobs, campione europeo indoor in carica e soprattutto primatista italiano a 9’’95. La finale dei 100 metri piani è clamorosamente Chi invece ha fatto sognare in questi mesi è stato, campione europeo indoor in carica e soprattutto primatista italiano a 9’’95. La finale dei 100 metri piani è clamorosamente alla portata , poi a quel punto potrà succedere di tutto. Il trono di Bolt è vacante e anche il nostro uomo-jet proverà a inserirsi. Marcell trascinerà inoltre la 4x100 (finalissima in programma per venerdì 6 agosto) insieme all’amico-rivale Filippo Tortu, lontano dal suo picco ma comunque agonista nato.

Batterie: Sabato 31 luglio ore 04:35

Semifinali: Domenica 1 agosto ore: 12:15

Finale: Domenica 1 Agosto ore 14:50

Marcell Jacobs: chi è il texano d'Italia più veloce d'Europa

Fari puntati anche sulla 20 km di marcia femminile: Antonella Palmisano è reduce da una stagione trionfale e punta al podio; battere le cinesi sarà un’impresa titanica ma la tarantina sa come si sale sui podi che contano (bronzo ai Mondiali di Londra 2017). Curiosità anche attorno alla staffetta mista 4x400 (si parte subito nella notte tra giovedì e venerdì), dove siamo campioni mondiali in carica.

Marcia 20 km: Venerdì 6 agosto ore 09:30

Duplantis "nuovo Bolt"?

Nella notte italiana di sabato 31 luglio entrerà in pista Armand "Mondo" Duplantis, pronto a conquistare tutti con una medaglia d’oro nel salto con l'asta che pare scontata e, perché no, un nuovo record del mondo. Sarà lui il nuovo Bolt? Ha classe da alieno e carisma per centrare anche questa impresa nell'impresa.

Mondo Duplantis vince a Rouen con fantastico 6.03

Per il resto un menù di gare ricco e tutto da godere, con tanti fenomeni pronti a incantare e a trasmettere la passione ai più piccini per questo meraviglioso sport. Noi non vediamo l’ora.

Il calendario

Dove vedere tutte le gare in diretta?

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Salto in alto

Tokyo 2020 Wilson sospeso dal TAS! Addio Olimpiadi dopo il pazzesco 9.84 IERI A 13:16