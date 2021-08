Classe 1999 e classe 1998. Giovani, forti, ambiziosi, capaci giá di ottenere dei risultati eccellenti a livello giovanile. Giovedí 5 agosto (ore 4 italiane) l'Italia avrá ben due rappresentanti nella finale del salto triplo. Due atleti in forma, che possono dire la loro anche in ottica medaglia, sperando di emulare le grandi prestazioni in questa specialitá di Fabrizio Donato e Daniele Greco (bronzo e quarto posto) a Londra 2012. Andrea Dallavalle e Emmanuel Ihemeje sono i due nomi nuovi del triplo azzurro e hanno ampio margine di crescita per poter riscrivere la storia italiana di questo sport. A 22 e 21 anni non sará semplice disputare una finale olimpica, ma con quel pizzico di incoscienza mista a spavelderia, considerando il livello dei finalisti, non è impossibile sognare qualcosa di speciale.

Dallavalle più accreditato, può superare i 17 metri

Piacentino, determinato, con un curriculum giovanile da predestinato: campione europeo Under 23 nel salto triplo a Tallinn nel 2021 e primatista nazionale Under 23 e Under 20 della specialità. In carriera vanta inoltre una medaglia d'argento sia agli Europei Under 20 di Grosseto 2017 che agli Europei Under 18 di Tbilisi nel 2016 e una medaglia di bronzo agli Europei Under 23 di Gävle 2019. Il 12 giugno 2021 ai campionati italiani juniores e promesse di Grosseto, ha realizzato la misura di 17.35, migliore prestazione italiana under 23, e quarta di sempre per un italiano. In semifinale è stato il migliore degli azzurri, chiudendo al settimo posto con 16.99. Ha ovviamente chance di migliorarsi.

Andrea Dallavalle salto triplo uomini Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Ihemeje più imprevedibile, ma sembra in grandi condizioni

Nato a carrara da genitori nigeriani. Più istrionico e spavaldo rispetto a Dallavalle, ma altrettanto competitivo. Emmanuel Ihemeje ha appreso l'arte del salto triplo da Hugues Fabrice Zango, atleta del Burkina Faso, che lo ha preso sotto la sua ala protettrice in Francia, insegnandogli alcuni segreti. Poi si è formato alla California State University a Northridge, prima di trasferirsi nel 2021 all'Università dell'Oregon a Eugene, per la quale ha conquistato il titolo di campione NCAA con un salto di 17.14 m, utile a staccare il pass per Tokyo. Nella qualificazione ha saltato 16.88, chiudendo al nono posto, mai in discussione per entrare negli ultimi 12.

A cosa puntare? Sognare si può

E quindi come arrivano i nostri due alla finale? Innazitutto devono migliorarsi e cioè andare entrambi sopra i 17 metri. Alla portata sia di Andrea che di Emmanuel. E poi sperare. Il portoghese Pedro Pichardo pare fuori portata per chiunque e quindi destinato all'oro. Poi sará bagarre sul filo dei centimetri e e bisognerá cogliere l'occasione. Con la personalitá giusta, palesando un po' più di sicurezza nei propri mezzi, è possibile mettere pressioni ai vari rivali. Lo stato mentale e quello fisico dei nostri due triplisti sembrano quelli ideali per regalarsi un vero sogno olimpico.

