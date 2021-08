L'Italia ha chiuso la staffetta della 4×400 delle Olimpiadi di Tokyo in settima posizione. Un prova macchiata da un errore nel cambio tra il terzo e il quarto frazionista ma nonostante tutto è arrivato il record nazionale in 2'58"81. Edoardo Scotti ha recuperato diverse posizioni ma al momento di passare il testimone ad Alessandro Sibilio si è trovato in una posizione errata perdendo tempo prezioso. Davide Re nel post gara ai microfoni di Rai2 ha espresso il dispiacere per il risultato finale: "Siamo un po' amareggiati, potevamo fare di più. Ci credevamo tantissimo. Arrivare a un'Olimpiade non per gareggiare solo per partecipare, ma pensare di giocarsi un medaglia è un qualcosa che regala emozioni uniche". Al netto del problema avuto dagli azzurri, la staffetta della 4×400 italiana ha ottime possibilità di crescita. Di questo è certo lo stesso Re: "Abbiamo fatto il record italiano, possiamo migliorare ancora e ci riproveremo".

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

Tokyo 2020 Tamberi-Jacobs, i 20 minuti più belli dello sport italiano 02/08/2021 A 05:14

ITALIA, IL RECORD ITALIANO NON BASTA! 7° POSTO NELLA 4X400

Sibilio: "Un po' di amarezza c'è, ma..."

"C’è un po’ di rammarico per l’esito di questa gara. Il gruppo ha una grande mentalità ed è forte. Siamo tanti giovani e abbiamo ancora molti margini di miglioramento. L’amarezza per questo settimo posto c’è, ma siamo un’ottima squadra e lo dimostreremo ancora".

Aceti: "Siamo un gruppo fantastico e unito"

"Stiamo diventando un gruppo fantastico e bello unito. Ognuno fa il tifo per i compagni e ci si sostiene l'un l'altro", commenta a caldo Vladimir Aceti. "Siamo venuti a vedere tutte le gare dei nostri compagni. Ieri (venerdì, ndr) ad esempio siamo andati a dormire tardissimo".

Storica 4x400 azzurra: record italiano e finale

Tokyo 2020 4x400, record e 7° posto: peccato per errore di Scotti 3 ORE FA