Ci saranno due azzurri nella finale nel salto triplo maschile alle Olimpiadi di Tokyo: Andrea Dallavalle mette a segno la settima misura con 16.99, grazie al primo salto che lo porta a soli 6 centimetri dalla qualificazione diretta. Ce la fa anche Emanuel Ihemeje, con la nona misura di 16.88, anche in questo caso ottenuta al primo salto.

Niente da fare per Tobia Bocchi, terzo azzurro in gara nelle qualificazioni, al quale non basta il 16.78 della prima serie, che lo lascia al 13° posto assoluto, primo degli esclusi, a soli 5 centimetri dal 12° posto che valeva la finale. La miglior misura è di gran lunga del lusitano Pedro Pichardo, che fa 17.71 al secondo tentativo.

La finale é in programma il 5 agosto alle ore 4.00. E non é cosí impensabile sognare una medaglia per i due italiani.

