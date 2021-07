L'avventura del velocista Dorian Keletela, atleta del Team Olimpico Rifugiati, si è conclusa con l'eliminazione al secondo turno delle batterie dei 100 metri. Dopo aver fatto segnare il suo personal-best con il tempo di 10.33 nei preliminari, Keletela si è arreso di fronte ad avversari di alto livello, come lo statunitense Trayvon Bromell e il britannico Zharnel Hughes.

Keletela è nato 22 anni fa nella Repubblica Democratica del Congo, ma ha perso i genitori a causa della guerra civile e, nel 2016, è emigrato in Portogallo con la zia. È stato accolto soltanto dopo aver trascorso un anno intero in un centro di accoglienza profughi. Ora si allena allo Sporting Club di Lisbona, seguito dal suo idolo, Francis Obikwelu, medaglia d'argento ai Giochi di Atene 2004 e detentore del record europeo sui 100 metri con 9.86. Obikwelu ha rappresentato il Portogallo nel 2004 dopo aver lasciato la Nigeria quando aveva soltanto 16 anni.

"Molte persone pensano che i rifugiati siano persone cattive - ha dichiarato Keletela prima della gara -, ma sono persone normali, come tutti gli altri, ma che hanno dovuto lasciare il proprio Paese per cercare sicurezza in un altro. Essere ai Giochi olimpici è il sogno di ogni ragazzo e io lo sto realizzando. Rappresentare 83 milioni di rifugiati nel mondo, tutti coloro che stanno vivendo difficoltà nella vita. È un grande orgoglio".

