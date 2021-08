Lo spirito olimpico va al di là dei risultati. E la dimostrazione vivente di questi Giochi è Jesus Angel Garcia. Lo spagnolo, classe 1969 (52 anni ancora da compiere) è stato uno dei migliori interpreti dell'idea decoubertiniana di cui si fregiano i cinque cerchi.

Garcia, infatti, cn un distacco di poco meno di 20' dal vincitore, ha completato la 50 km d marcia, la gara più dura del programma olimpico. Prima dicevamo che ha quasi 52 anni e già per l'età di per sé questa è un'impresa. Lo è ancor di più se si pensa che per l'iberico è l'ottava partecipazione ai Giochi Olimpici. Lo vediamo in gara da Barcellona 1992, quindi quasi 30 anni fa. Una vera certezza e un esempio da imitare, nonché record per qualsiasi partecipamte dell'atletica leggera.

