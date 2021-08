Filippo Tortu. La mezza delusione nei 100 metri, dove è uscito in semifinale, Finite le Olimpiadi, è tempo di retroscena: eccone uno servitoci su un piatto d'argento, anzi d'oro, dal papà di. La mezza delusione nei 100 metri, dove è uscito in semifinale, poi la gioia nella 4x100 con quell'ultima frazione corsa al massimo , per prendersi una medaglia d'oro strameritata. Ecco alcuni estratti della sua intervista al Corriere della Sera.

Si allenava in un bosco accanto casa, ma non puoi preparare un’Olimpiade così"

Tra Covid e Lockdown

"Il Covid è una brutta bestia, Filippo l’ha patito tanto. A gennaio ha perso 3-4 chili, a marzo abbiamo ricominciato la preparazione da capo. Il progetto iniziale della stagione era puntare alla finale olimpica dei 200. Succede sempre qualcosa che ci costringe a cambiare i programmi. Durante il lockdown ci siamo allenati in un bosco accanto a casa e non puoi preparare un’Olimpiade così. Sapevo che le prime gare non avrebbero corrisposto alle aspettative".

La preparazione

"Si va in Sardegna, perché lì abbiamo condizioni ideali. Le opzioni ora sono tre: cercare un 200, ma con zero preparazione, fare dei 100, oppure niente. Va assorbita l’emozione di Tokyo: tornare a correre per fare 10″30 non avrebbe senso. Filippo tra l’altro a Tokyo si è consumato, è scavato in viso, ha perso un paio di chili. Tornare sui blocchi potrebbe non essere scontato”.

Italia

“Filippo darebbe tutto per la Nazionale: quando Desalu gli ha passato il testimone da portare al traguardo, semplicemente, l’ha fatto”

