La nuova Smemoranda 2022 è dedicata al desiderio e al bisogno di toccare con mano, ma anche di rimanere in contatto con il touch di uno schermo. Fra i tanti protagonisti che hanno espresso il loro pensiero sulle pagine del diario, c'è anche il velocista azzurro Filippo Tortu, ora impegnato nelle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ecco le sue parole.

"Quando mi è stato proposto di fare una riflessione sul tema del “contatto”, lo devo ammettere, mi sono trovato in difficoltà. Non sono una persona particolarmente espansiva, il contatto con gli altri è più emotivo, meno legato a gesti fisici di affetto, ma ho anche pensato al valore intrinseco di questo touch.

Poter scegliere di abbracciare qualcuno o non farlo, di dare una carezza o un bacio o evitare di farlo ha anche a che fare con la propria emotività e personalità. In questo senso posso dire che l’assenza di contatto l’ho certamente patita, perché sebbene non sia un tipo espansivo, amo molto poter dimostrare il mio affetto alle persone a cui sono particolarmente legato e non con tutti l’ho potuto fare.

A parte la mia famiglia stretta mi è mancato poter giocare con i miei amici, darci una pacca sulla spalla, scherzare e prenderci in giro anche abbracciandosi, cucinando insieme o mangiando una pizza al ristorante. Non è contatto in senso stretto, ma è un contatto sociale, un bisogno primario che davamo per scontato e che abbiamo compreso, con questa pandemia, che non è per niente garantito o sicuro.

Sono cambiati i paradigmi della socialità e anche l’uso della mascherina, strumento indispensabile per combattere il virus, è stata una novità che ha portato con sé la perdita di tanti sorrisi, ma anche la capacità di leggere lo sguardo degli altri, entrarci dentro e spesso connettersi in un’intimità più profonda di quanto un contatto fisico possa fare.

Vedere le cose da un’altra prospettiva è sempre utile per riflettere su chi si è e su quali siano i propri valori. Proprio perché oggi non si possono fare tanti gesti di affetto, mi sono reso conto che forse sono molto meno “freddo” di quello che penso.

Se solo immaginassi di dover rivivere il 9''99 di Madrid senza gli abbracci spontanei e felici miei, dei miei familiari e dei miei amici, metà della gioia per quel traguardo andrebbe perduto, perché solo insieme si può vivere la vera felicità".

