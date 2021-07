Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è arrivato il momento della verità per Gianmarco Tamberi: nella giornata di lunedì 1 agosto l'azzurro sarà di scena nella finale del salto in alto, un traguardo raggiunto grazie al superamento dei 2.28 al secondo tentativo. Tamberi, che ha un personal best di 2.39 e un season best di 2.35, può legittimamente sperare di migliorare sensibilmente la misura superata alla sua prima apparizione. Tamberi in finale dovrà vedersela con il qatariota Mutaz Essa Barshim, con i russi Ilya Ivanyuk e Mikhail Akimenko, con il bielorusso Maksim Nedasekau, con il giapponese Naoto Tobe, con il britannico Tom Gale, con gli statunitensi Shelby McEwen e Juvaughn Harrison, con il sudcoreano Sanghyeok Woo, con l'australiano Brandon Starc, con il neozelandese Hamish Kerr e con il canadese Django Lovett.

La finale di Gianmarco Tamberi: data e ora

L'appuntamento con l'Olympic Stadium di Tokyo per la finale del salto in alto che vedrà tra i protagonisti Gianmarco Tamberi è in programma domenica 1 agosto alle 12.10 (ora italiana). Ricordiamo che il record del mondo del salto in alto resiste addirittura dal 27 luglio 1993 e pota la firma del cubano Javier Sotomayor (2.45). Il primato olimpico invece è stato realizzato il 28 luglio 1996 dallo statunitense Charles Austin (2.39).

Finale salto in alto con Gianmarco Tamberi - Domenica 1 agosto ore 12.10 (ora italiana)

TAMBERI IN FINALE, I SALTI DELLE QUALIFICAZIONI

Dove vedere tutte le gare in diretta?

TAMBERI: "ORA VOGLIO GIOCARMELA IN FINALE"

