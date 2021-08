Gianmarco Tamberi fa la storia dello sport italiano salendo sul gradino più alto del podio: è il primo atleta della storia del salto in alto italiano a riuscirci in ambito maschile, primo di sempre ad andare a medaglia. Finale stellare con memorabile vittoria ex aequo (2.37 la misura saltata) con l'amico-rivale Mutaz Essa Barshim, qatarino. Le scelta è spettata agli atleti che, dopo una situazione di perfetta parità dopo i tre errori a 2.39, hanno deciso di condividere la medaglia d'oro. Bronzo al campione europeo dei 60 metri indoor Nedasekau.

Il video del salto dell'oro

Il salto che ha regalato a Tamberi la medaglia d'oro nell'alto

Il destino

Glielo doveva a Gimbo, il destino. Gli doveva tutto questo. E allora l'immagine più iconica di questa stellare del salto in alto maschile è quel gesso posato in pedana - il suo gesso - al momento dei salti a 2.39, la misura che gli valse il record italiano a Montecarlo nella maledetta sera dell'infortunio alla caviglia che gli era costato la partecipazione ai Giochi di Rio 2016.

Il momento in cui Tamberi ha capito di aver vinto l'oro

Cinque anni più tardi Gimbo si è ripreso tutto ciò che gli era stato tolto con gli interessi dopo una preparazione ai Giochi a dir poco accidentata. Ma lui sottotraccia lavorava solo in funzione dell'obiettivo, sacrificando tutto il resto, solo per arrivare a questo, un traguardo tremendamente meritato. Nell'esaltazione più totale le altre due diapositive da album dei ricordi sono le lacrime di Tamberi dopo la proclamazione e l'abbraccio con Marcell Jacobs dopo l'oro a sua volta conquistato.

