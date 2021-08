Abbiamo tutti provato un senso di profondo sconforto nello scoprire di essere saliti sul bus sbagliato o sulla metro che va nella direzione sbagliata, ma Hansle Parchment è andato oltre. Il velocista giamaicano è salito a bordo di una navetta che pensava lo avrebbe portato allo Stadio Olimpico, dove avrebbe dovuto correre le semifinali dei 110 m ostacoli maschili, salvo poi accorgersi di essere diretto alla Sea Forest Waterway, sito di Tokyo 2020 deputato al canottaggio.

"Avevo musica nelle orecchie e non sentivo nulla di quello che dicevano le persone intorno a me. Quando ho alzato lo sguardo ho capito".

Cosa è successo

A Parchment viene detto che deve prendere un autobus per tornare al Villaggio Olimpico per poi prenderne un altro direzione Stadio. Il tempo, però, non basta: la semifinale è tra meno di due ore. Il giamaicano prova a chiedere un'auto ufficiale. Invano. Hansle sta per perdere le speranze quando una volontaria dell'evento del CIO si offre di pagargli il taxi (non ha con sè il portafoglio). L'atleta arriva in tempo alla gara, agguantando il secondo posto della batteria che gli garantisce la finale. Il giorno dopo, prendendo la navetta giusta, batte il campione del mondo Grant Holloway e il connazionale Ronald Levy e vince l'oro.

La ricompensa

A raccontare questa storia è stato lo stesso Parchment in un video sui social. Dopo aver rintracciato e ringraziato la volontaria Tiana, restituendole i soldi che gli aveva prestato, ha speso parole molto dolci nei suoi confronti: "Sei stata determinante per arrivare alla finale quel giorno". Il premio più grande di Tiana, però, potrebbe ancora arrivare da parte del ministro del turismo giamaicano Edmund Bartlett, che secondo quanto riporta il Sunday Gleaner intende ospitarla al più presto sull'isola caraibica: "Non importa dove si trovi nel mondo, vogliamo ricambiare la gentilezza mostrata a uno dei nostri".

